В Чите самолет не смог совершить посадку из-за собак на полосе

В Чите воздушное судно не смогло сесть на землю из-за нахождения животных на посадочной полосе. По ВПП бегали собаки, пишет РИА Новости.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» летел из Кыры в аэропорт Читы. Из-за нахождения препятствия на посадочно-взлетной полосе судну пришлось идти на второй круг. Вторая попытка посадить самолет завершилась успешно: собаки к тому времени покинули пределы ВПП, никто не пострадал.

Сообщается, что уход самолета на второй круг при наличии рисков или угроз регламентируется правилами выполнения полетов.