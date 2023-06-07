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В Чите самолет не смог совершить посадку из-за собак на полосе

07 июня 2023 14:29
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В Чите воздушное судно не смогло сесть на землю из-за нахождения животных на посадочной полосе. По ВПП бегали собаки, пишет РИА Новости. 

Самолет Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» летел из Кыры в аэропорт Читы. Из-за нахождения препятствия на посадочно-взлетной полосе судну пришлось идти на второй круг. Вторая попытка посадить самолет завершилась успешно: собаки к тому времени покинули пределы ВПП, никто не пострадал. 

Сообщается, что уход самолета на второй круг при наличии рисков или угроз регламентируется правилами выполнения полетов. 

# Авиация

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