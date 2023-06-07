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Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление еще не началось

07 июня 2023 14:42
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В Украине отрицают старт контрнаступательной операции. Анонсированный контрудар еще не начался, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов, пишет РИА Новости. 

Он отметил, что о начале контрнаступления все непременно узнают. Его увидят. 

Во вторник, 6 июня, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу проинформировал, что  на протяжении трех суток ВСУ предпринимают попытки совершить обещанное контрнаступление на нескольких участках фронта. Все атаки со стороны украинской армии российскими военными успешно пресечены. По информации Минобороны РФ, за три дня Вооруженные силы Украины потеряли 3715 военных, серьезные потери Киев понес не только в живой силе, но и технике. 

# Международная политика

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