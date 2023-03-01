Эрдоган подтвердил проведение выборов в Турции 14 мая

Турецкий лидер подтвердил в среду, 1 марта, информацию о парламентских и президентских выборах. Они назначены на 14 мая 2023 года. Такую информацию приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в связи с катастрофическими событиями в Турции из-за землетрясений всеобщее голосование может быть перенесено. Тайип Эрдоган расставил точки над «i», заявив, выступая в парламенте, что 14 мая нация сделает выбор. Эту дату он уже называл максимально подходящей.