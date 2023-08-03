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В Китае ликвидируют последствия паводка

03 августа 2023 11:48
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Новости Китая. В Китае на ликвидацию последствий паводка в столичном регионе выделено около 15 миллионов долларов. Ливни, которые принес тайфун «Доксури», обрушились на северо-восток страны в конце прошлой недели,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае ликвидируют последствия паводка-1

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило группы экспертов для руководства поисково-спасательными работами в два наиболее пострадавших пригородных района на западе и юго-западе китайской столицы.

В Китае ликвидируют последствия паводка-4

В расположенный в 100 километрах на восток от Пекина портовый город Тяньцзинь доставлена партия предметов первой необходимости для пострадавших. Масштабную эвакуацию провели в провинции Хэбэй, там из зоны затопления вывезли не менее 100 тысяч человек.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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