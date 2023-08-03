В Китае ликвидируют последствия паводка
Новости Китая. В Китае на ликвидацию последствий паводка в столичном регионе выделено около 15 миллионов долларов. Ливни, которые принес тайфун «Доксури», обрушились на северо-восток страны в конце прошлой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство по чрезвычайным ситуациям направило группы экспертов для руководства поисково-спасательными работами в два наиболее пострадавших пригородных района на западе и юго-западе китайской столицы.
В расположенный в 100 километрах на восток от Пекина портовый город Тяньцзинь доставлена партия предметов первой необходимости для пострадавших. Масштабную эвакуацию провели в провинции Хэбэй, там из зоны затопления вывезли не менее 100 тысяч человек.