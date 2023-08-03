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В Германии бастуют дальнобойщики, работающие на польские фирмы

03 августа 2023 11:43
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Новости Германии. В Германии проходит масштабная забастовка дальнобойщиков, работающих на польские компании. Они требуют вернуть долги по зарплате и улучшений условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии бастуют дальнобойщики, работающие на польские фирмы-1

В знак протеста около 150 грузовиков заблокировали парковку на одной из оживленных автотрасс. Водители, а это около 200 человек, намерены оставаться там, пока не получат все свои деньги. Крупная польская транспортная фирма, которая их наняла, заставляла работать без выходных, при этом даже не думала оплачивать их труд. Некоторые не получали зарплату несколько месяцев. По словам бастующих, в компании им заявили, что у них пока нет средств, при этом ее руководство живет в роскоши. Это не первая забастовка дальнобойщиков, которые возмущены отношением к ним польских работодателей. Три месяца назад уже состоялась подобная масштабная акция. Тогда добиться требований водители смогли лишь при помощи европейских профсоюзов.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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