Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы

Новости Венесуэлы. В Венесуэле на фоне энергетического кризиса 11 марта объявлено выходным. Занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический коллапс в большинстве штатов произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. Власти назвали инцидент диверсией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что специалисты делают все возможное для восстановления работы системы электроснабжения.