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Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы

11 марта 2019 09:55
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле на фоне энергетического кризиса 11 марта объявлено выходным. Занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы-1

Энергетический коллапс в большинстве штатов произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. Власти назвали инцидент диверсией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что специалисты делают все возможное для восстановления работы системы электроснабжения.

Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы-4

Пока же в пострадавшие районы организована доставка провизии и воды. Стратегические объекты системы энергоснабжения страны взяла под охрану армия. За линиями электропередачи ведется воздушное наблюдение.

# Авария в Венесуэле # Фотофакт

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