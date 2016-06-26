Экстремисты захватили отель в Сомали: 15 человек погибли, 25 ранены

Новости Африки. Захват отеля в Сомали: 15 погибших и 25раненых. Большинство пострадавших – мирные жители. Большую часть постояльцев отеля служба безопасности вывела через чёрный ход. Однако боевикам удалось захватить несколько человек в заложники. В основном это служащие гостиницы.

Квартал, где расположен отель, оцеплен. Точных сведений о ликвидированных или раненых боевиках на данный момент нет. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка, связанная с «Аль-Каидой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.