Австрийский офицер Райснер: ВС Украины несут колоссальные потери из-за неопытных командиров

ВСУ несут серьезные потери в живой силе из-за неопытных командиров и большом количестве резервистов. Такое заявление сделал полковник ВС Австрии Маркус Райснер, пишет ТАСС.

Он отмечает, что многих украинских бойцов, которые на протяжении шести месяцев проходили подготовку в НАТО, уже нет в живых. Ссылаясь на свои источники, он привел пример, как в одной из частей командиром стал 47-летний резервист, который из-за отсутствия опыта отправил солдат на минные поля. Половина бойцов была потеряна.

Обратил внимание Райснер на провал украинского контрнаступления. Он отметил, что причина такого расклада – хорошая оснащенность российских войск, а также высокое качество подготовки военных. ВСУ в этом плане значительно проигрывают, констатировал полковник.