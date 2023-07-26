4 человека погибли в Италии во время лесных пожаров

Новости Италии. Лесные пожары в Италии унесли жизни четырех человек. Трое погибли на Сицилии, еще один – в городе Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщает местное информагентство, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Лесные пожары в Италии унесли жизни четырех человек. Трое погибли на Сицилии, еще один – в городе Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщает местное информагентство, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране из-за пожаров были эвакуированы около 2 000 человек. Для борьбы с огнем мобилизованы силы гражданской обороны. Однако пока ликвидировать возгорания не удается. Пламя быстро распространяется из-за ветра и засушливой погоды. В Италии стоит аномальная жара.