Прямой эфир

4 человека погибли в Италии во время лесных пожаров

26 июля 2023 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Лесные пожары в Италии унесли жизни четырех человек. Трое погибли на Сицилии, еще один – в городе Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщает местное информагентство, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли в Италии во время лесных пожаров-1

По всей стране из-за пожаров были эвакуированы около 2 000 человек. Для борьбы с огнем мобилизованы силы гражданской обороны. Однако пока ликвидировать возгорания не удается. Пламя быстро распространяется из-за ветра и засушливой погоды. В Италии стоит аномальная жара.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Десятки китов выбросились на берег австралийского пляжа
26 июля 2023 08:30

Десятки китов выбросились на берег австралийского пляжа

В турецком Кемере пламя вплотную приблизилось к зоне отелей
26 июля 2023 08:21

В турецком Кемере пламя вплотную приблизилось к зоне отелей

В Германии один из поездов сошёл с рельсов из-за сильного ветра
26 июля 2023 08:13

В Германии один из поездов сошёл с рельсов из-за сильного ветра