4 человека погибли в Италии во время лесных пожаров

Новости Италии. Лесные пожары в Италии унесли жизни четырех человек. Трое погибли на Сицилии, еще один – в городе Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщает местное информагентство, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.