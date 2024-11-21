Две недели без работы – учителя бастуют в Бостоне вопреки штрафам

Две недели без работы. Учителя бастуют в Бостоне. Стачка затянулась, но возвращаться к своим обязанностям педагоги не планируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители общеобразовательных учреждений недовольны переполненностью классов, нехваткой кадров и переработками. Это основные претензии активистов. Годовая зарплата едва покрывает базовые расходы, жалуются учителя. Искать доход приходится на стороне.

Протестующие требуют улучшения условий труда, увеличения отпусков и повышения зарплаты. Митинги уже привели к закрытию школ в трех городах штата. Но власти вместо того чтобы попробовать договориться, наложили на профсоюзы штраф.