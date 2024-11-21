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Две недели без работы – учителя бастуют в Бостоне вопреки штрафам

21 ноября 2024 07:00
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Две недели без работы. Учителя бастуют в Бостоне. Стачка затянулась, но возвращаться к своим обязанностям педагоги не планируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две недели без работы – учителя бастуют в Бостоне вопреки штрафам-2

Представители общеобразовательных учреждений недовольны переполненностью классов, нехваткой кадров и переработками. Это основные претензии активистов. Годовая зарплата едва покрывает базовые расходы, жалуются учителя. Искать доход приходится на стороне. 

Протестующие требуют улучшения условий труда, увеличения отпусков и повышения зарплаты. Митинги уже привели к закрытию школ в трех городах штата. Но власти вместо того чтобы попробовать договориться, наложили на профсоюзы штраф.

# Забастовка

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