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Два вертолёта МЧС Беларуси помогают турецким спасателям тушить пожары

31 июля 2023 14:09
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Вертолеты МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. На боевом дежурстве два экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На минувшей неделе наши специалисты вылетали на борьбу с огненной стихией в районы Анталии, Кемера, Мерсина и других городов.

Два вертолёта МЧС Беларуси помогают турецким спасателям тушить пожары-1

Всего на счету белорусских спасателей 31 полет. В воздухе они провели свыше 56 часов, совершили 206 сливов и сбросили более тонны воды на очаги возгораний. Всего на тушение пожаров в Турции брошены 24 самолета, 100 вертолетов и 25 тысяч огнеборцев. Однако ситуация осложнена сильным ветром, а также трудностями забора воды из горных озер.

Отметим, с весны по конец осени в стране ежегодно вспыхивают лесные пожары. Сейчас очаги фиксируются в том числе и в курортной провинции Анталье.

# Пожары # Новости Турции # Фотофакт

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