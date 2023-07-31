Два вертолёта МЧС Беларуси помогают турецким спасателям тушить пожары

Вертолеты МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. На боевом дежурстве два экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На минувшей неделе наши специалисты вылетали на борьбу с огненной стихией в районы Анталии, Кемера, Мерсина и других городов.

Всего на счету белорусских спасателей 31 полет. В воздухе они провели свыше 56 часов, совершили 206 сливов и сбросили более тонны воды на очаги возгораний. Всего на тушение пожаров в Турции брошены 24 самолета, 100 вертолетов и 25 тысяч огнеборцев. Однако ситуация осложнена сильным ветром, а также трудностями забора воды из горных озер.

Отметим, с весны по конец осени в стране ежегодно вспыхивают лесные пожары. Сейчас очаги фиксируются в том числе и в курортной провинции Анталье.