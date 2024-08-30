Прямой эфир

Два человека тяжело ранены. В ФРГ на заводе Diehl Defense произошел взрыв

30 августа 2024 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии на предприятии Diehl Defense, которое производит системы противовоздушной защиты для Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Два человека серьезно пострадали, к работе подключились спасательные службы. В мае на этом предприятии уже произошел пожар, вызванный небрежным обращением с огнем.

Россия полагает, что поставка оружия в Украину препятствует разрешению конфликта и вовлекает в него государства НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в Украину являются законной целью для России.

По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставляя оружие, но и обучая персонал. В Кремле считают, что перекачка оружия в Украину с Запада не способствует переговорам.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
FT: Зеленского критикуют за неудачи ВСУ на Восточном направлении
30 августа 2024 12:27

FT: Зеленского критикуют за неудачи ВСУ на Восточном направлении

Трамп назвал главную проблему США и мира
30 августа 2024 11:46

Трамп назвал главную проблему США и мира

Харрис в первом предвыборном интервью ни разу не коснулась темы РФ и Украины
30 августа 2024 11:33

Харрис в первом предвыборном интервью ни разу не коснулась темы РФ и Украины