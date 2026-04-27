Прямой эфир

Иран передал США свой план окончания конфликта

27 апреля 2026 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана. Об этом сообщило крупное израильское издание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран передал США свой план окончания конфликта-2

Представители Исламской Республики передали новое предложение американской стороне через посредников в Пакистане. План Тегерана состоит из трех пунктов: стороны должны продлить режим прекращения огня либо на длительный период либо согласиться на окончательное прекращение войны, решить вопросы управления Ормузским проливом. 

Что касается еще одного пункта – иранской ядерной программы, то переговоры по этой теме могут начаться позже, после того как Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада США снята. Сообщается, что сегодня, 27 апреля, глава Белого дома намерен провести совещание со своей командой, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и возможные варианты следующих шагов в войне. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Международная выставка Auto China 2026 распахнула двери в Пекине
27 апреля 2026 07:11

Международная выставка Auto China 2026 распахнула двери в Пекине

Индия активизирует поддержку женщин на государственном уровне
27 апреля 2026 07:11

Индия активизирует поддержку женщин на государственном уровне

Латвийские власти начали штрафовать за публикацию георгиевской символики
27 апреля 2026 06:49

Латвийские власти начали штрафовать за публикацию георгиевской символики