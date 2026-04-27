Иран передал США свой план окончания конфликта

Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана. Об этом сообщило крупное израильское издание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Исламской Республики передали новое предложение американской стороне через посредников в Пакистане. План Тегерана состоит из трех пунктов: стороны должны продлить режим прекращения огня либо на длительный период либо согласиться на окончательное прекращение войны, решить вопросы управления Ормузским проливом.

Что касается еще одного пункта – иранской ядерной программы, то переговоры по этой теме могут начаться позже, после того как Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада США снята. Сообщается, что сегодня, 27 апреля, глава Белого дома намерен провести совещание со своей командой, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и возможные варианты следующих шагов в войне.