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Индия активизирует поддержку женщин на государственном уровне

27 апреля 2026 07:11
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Индия делает очередной шаг к расширению прав и возможностей женщин. Премьер-министр страны Нарендра Моди выступил на встрече, посвященной реализации документа, который должен обеспечить большее представительство женщин в органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия активизирует поддержку женщин на государственном уровне-2

Закон приняли три года назад, а его полное внедрение на всех уровнях планируется к 2029-му. Сегодня в Индии действует целый комплекс национальных программ – от поддержки девочек в школах до финансовых льгот и помощи при покупке жилья. По данным властей, в 21 штате почти половину должностей в местных органах власти уже занимают женщины. Они же возглавляют 45 % стартапов в стране. А в авиации Индии стала мировым лидером по числу женщин-пилотов – показатель, который власти называют символом меняющихся возможностей.

Индия активизирует поддержку женщин на государственном уровне-4

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:
Эти достижения отражают меняющийся ландшафт возможностей для наших дочерей. Давайте все вместе постановим, что женщины станут полноправными участницами процесса принятия решений, ведь это самая большая гарантия нашего светлого будущего.

Премьер-министр призвал активнее распространять информацию о программе, включающей меры по продвижению женщин в политику – от местных советов до национального парламента. По замыслу властей, каждая индианка должна понимать свою роль и возможности влиять на развитие страны на всех уровнях.

# Индия

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