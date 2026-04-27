Индия активизирует поддержку женщин на государственном уровне

Индия делает очередной шаг к расширению прав и возможностей женщин. Премьер-министр страны Нарендра Моди выступил на встрече, посвященной реализации документа, который должен обеспечить большее представительство женщин в органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон приняли три года назад, а его полное внедрение на всех уровнях планируется к 2029-му. Сегодня в Индии действует целый комплекс национальных программ – от поддержки девочек в школах до финансовых льгот и помощи при покупке жилья. По данным властей, в 21 штате почти половину должностей в местных органах власти уже занимают женщины. Они же возглавляют 45 % стартапов в стране. А в авиации Индии стала мировым лидером по числу женщин-пилотов – показатель, который власти называют символом меняющихся возможностей.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

Эти достижения отражают меняющийся ландшафт возможностей для наших дочерей. Давайте все вместе постановим, что женщины станут полноправными участницами процесса принятия решений, ведь это самая большая гарантия нашего светлого будущего.

Премьер-министр призвал активнее распространять информацию о программе, включающей меры по продвижению женщин в политику – от местных советов до национального парламента. По замыслу властей, каждая индианка должна понимать свою роль и возможности влиять на развитие страны на всех уровнях.