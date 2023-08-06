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В Словении дожди затопили некоторые города – местные назвали это местью природы

06 августа 2023 13:53
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Новости Словении. Месть природы – так жители Словении говорят о проливных дождях. Они обрушились на северную и западную части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словении дожди затопили некоторые города – местные назвали это местью природы-1

Отдельные города подтоплены. Нарушено движение транспорта, некоторые дороги перекрыты. Десятки тысяч жителей остаются без электричества. Продолжается эвакуация. Люди вынуждены оставить свои дома. Впрочем, некоторые из них уже не спасти. Коттеджи просто сносит потоком воды.

# Наводнение # Фотофакт

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