Дональд Трамп прибыл на суд в Нью-Йорке

Новости США. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшему главе Белого дома предъявят более 30 обвинений. Многие касаются фальсификации деловой документации. Адвокат Трампа заявил: подзащитный вину не признает. И выразил надежду, что появление в суде пройдет максимально быстро и гладко. Уникальность ситуации в том, что никогда еще в истории США экс-президентам не выдвигали уголовные обвинения. В Нью-Йорке повышены меры безопасности, ведь Трамп призвал своих сторонников устроить акции протеста.