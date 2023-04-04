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Дональд Трамп прибыл на суд в Нью-Йорке

04 апреля 2023 07:32
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Новости США. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп прибыл на суд в Нью-Йорке-1

Бывшему главе Белого дома предъявят более 30 обвинений. Многие касаются фальсификации деловой документации. Адвокат Трампа заявил: подзащитный вину не признает. И выразил надежду, что появление в суде пройдет максимально быстро и гладко. Уникальность ситуации в том, что никогда еще в истории США экс-президентам не выдвигали уголовные обвинения. В Нью-Йорке повышены меры безопасности, ведь Трамп призвал своих сторонников устроить акции протеста.

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# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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