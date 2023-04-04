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В Румынии начали выселять беженцев из Украины после отмены компенсации за их содержание

04 апреля 2023 06:56
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Жители Румынии начали массово выселять украинских беженцев. В стране отменили компенсацию за их содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии начали выселять беженцев из Украины после отмены компенсации за их содержание-1

Ранее людям, которые предоставляли крышу над головой приезжим украинцам, платили 4,5 доллара за проживание одного человека. Теперь выплаты отменили. И оказалось, что румыны совсем не по доброте душевной обеспечивали беженцев жильем. Да и сами украинцы к якобы бескорыстной помощи привыкли и платить за жилье отказываются. В результате многие из них теперь на улице.

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# Беженцы # Фотофакт

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