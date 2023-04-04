В Румынии начали выселять беженцев из Украины после отмены компенсации за их содержание

Жители Румынии начали массово выселять украинских беженцев. В стране отменили компенсацию за их содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее людям, которые предоставляли крышу над головой приезжим украинцам, платили 4,5 доллара за проживание одного человека. Теперь выплаты отменили. И оказалось, что румыны совсем не по доброте душевной обеспечивали беженцев жильем. Да и сами украинцы к якобы бескорыстной помощи привыкли и платить за жилье отказываются. В результате многие из них теперь на улице.