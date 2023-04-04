К зданию МВД Брянской области беспилотником сброшено взрывное устройство

К зданию Министерства внутренних дел в Брянской области с задействованием беспилотного летательного аппарата сброшено взрывное устройство. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших нет, на месте ЧП находятся представители экстренных служб, пишет РИА Новости. Ранее губернатор сообщал, что при атаке беспилотника со стороны ВСУ повреждения получило здание военкомата в Севском районе Брянской области. Сообщается, что до этого БПЛА не единожды совершали атаки на российской территории в Климовском, Суражском и Брянском районах.