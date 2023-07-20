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Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%

20 июля 2023 18:59
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Новости Швеции. Шведы продолжают загонять себя в долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%-1

За 2023 год суммарная задолженность населения перед судебными приставами возросла почти на 10 %. Власти скандинавской страны объясняют такую неутешительную динамику ростом процентных ставок, огромными объемами потребительских кредитов и продовольственной инфляцией. Однако основной причиной приставы называют недостаточно тщательные проверки кредитоспособности граждан. Кроме того, гораздо быстрее остальных групп населения долги накапливают молодые девушки. По данным приставов, это связано с онлайн-покупками и повышенным потреблением.

# Кризис в ЕС # Новости Швеции # Фотофакт

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