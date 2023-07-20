Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%

Новости Швеции. Шведы продолжают загонять себя в долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2023 год суммарная задолженность населения перед судебными приставами возросла почти на 10 %. Власти скандинавской страны объясняют такую неутешительную динамику ростом процентных ставок, огромными объемами потребительских кредитов и продовольственной инфляцией. Однако основной причиной приставы называют недостаточно тщательные проверки кредитоспособности граждан. Кроме того, гораздо быстрее остальных групп населения долги накапливают молодые девушки. По данным приставов, это связано с онлайн-покупками и повышенным потреблением.