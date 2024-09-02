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Десятки тысяч жителей австралийского штата Тасмания остались без электричества из-за дождей

02 сентября 2024 07:11
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Десятки тысяч жителей австралийского штата Тасмания остались без электричества. Причиной отключения стали дожди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч жителей австралийского штата Тасмания остались без электричества из-за дождей-2

Они обрушились на регион, синоптики выпустили предупреждение о наводнениях. Без электроэнергии оказались около 30 тысяч человек. Бригады электриков работают без перерывов, пытаясь нормализовать ситуацию. Специалисты призывают не расслабляться, дожди в начале недели, по прогнозам, продолжатся.

# Погода

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