Десятки тысяч жителей австралийского штата Тасмания остались без электричества из-за дождей

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции

Совокупно Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Эксперты уверены, программисту предложат сделку. Мировое сообщество уже сравнило эту историю с делом Ассанджа, основателя WikiLeaks, который просидел в тюрьме пять лет, после чего все же частично пошел на сделку с США.