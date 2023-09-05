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Der Spiegel: Резников отправлен в отставку из-за коррупции

05 сентября 2023 09:06
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Поводом для увольнения министра обороны Украины Алексея Резникова стали коррупционные инциденты в ВСУ, сообщает Der Spiegel, передает РИА Новости.

Среди примеров коррупции – покупка яиц для военнослужащих по раздутым ценам и снабжение солдат летней спецодеждой вместо заказанной зимней.

Также причиной отставки Резникова послужили и опасения партнеров Киева, что их средства расходуются не по назначению. Об отставке руководителя оборонного ведомства украинский лидер Владимир Зеленский сообщил 3 сентября. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

# общество # Владимир Зеленский # Алексей Резников # Рустем Умеров

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