Der Spiegel: Резников отправлен в отставку из-за коррупции

Поводом для увольнения министра обороны Украины Алексея Резникова стали коррупционные инциденты в ВСУ, сообщает Der Spiegel, передает РИА Новости.

Среди примеров коррупции – покупка яиц для военнослужащих по раздутым ценам и снабжение солдат летней спецодеждой вместо заказанной зимней.

Также причиной отставки Резникова послужили и опасения партнеров Киева, что их средства расходуются не по назначению. Об отставке руководителя оборонного ведомства украинский лидер Владимир Зеленский сообщил 3 сентября. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.