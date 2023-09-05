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ГПК РБ: более 500 грузовиков ожидают въезда в Литву

05 сентября 2023 08:51
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Около 520 машин стоят в ожидании въезда в ЕС через Литву. Наибольшая очередь – на КПП Мядининкай (Каменный Лог). Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

За сутки работники этого погранперехода пропустили около 30% от нормы. Контрольными дорожно-пропускными службами КПП Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони) было оформлено 38% и 61% большегрузных автомобилей соответственно.

В очереди на польском КПП Тересполь (Брест) стоят свыше 80 легковых автомобилей. Службами контроля допущено 39% автомобилей от нормы. Заторы на дорогах зафиксированы также перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка).

# Государственная граница Беларуси

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