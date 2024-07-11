Прямой эфир

Депутат Рады Украины пожаловалась на неисправность западных систем ПВО ВСУ

11 июля 2024 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что есть проблемы с ремонтом систем ПВО западных стран, стоящих на вооружении украинских Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что из-за нехватки запчастей и коррупции большинство из этих систем могут выйти из строя уже к концу года. Также Безуглая выразила озабоченность по поводу отсутствия ракет для данных систем и переброски на передовую опытных солдат. 

И все это несмотря на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что западная военная помощь Украине достаточна.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Медведев: путь Киева в НАТО закончится либо исчезновением Украины, либо альянса
11 июля 2024 10:48

Медведев: путь Киева в НАТО закончится либо исчезновением Украины, либо альянса

Брюссель хочет ограничить полномочия председательствующей в ЕС Венгрии
11 июля 2024 10:39

Брюссель хочет ограничить полномочия председательствующей в ЕС Венгрии

Латвийские школы испытывают острый дефицит педагогов
11 июля 2024 10:38

Латвийские школы испытывают острый дефицит педагогов