Депутат Рады Украины пожаловалась на неисправность западных систем ПВО ВСУ

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что есть проблемы с ремонтом систем ПВО западных стран, стоящих на вооружении украинских Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что из-за нехватки запчастей и коррупции большинство из этих систем могут выйти из строя уже к концу года. Также Безуглая выразила озабоченность по поводу отсутствия ракет для данных систем и переброски на передовую опытных солдат.

И все это несмотря на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что западная военная помощь Украине достаточна.