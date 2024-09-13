Дефицит бюджета США обновил исторический максимум

Дефицит бюджета США вновь обновил исторический максимум. За 11 месяцев текущего финансового года он достиг почти 1 триллиона 900 миллионов долларов. Это примерно на четверть выше аналогичного показателя 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию уже прокомментировали в Минфине. Эксперты объясняют скачок несколькими факторами. Ключевые это рост базовой процентной ставки и увеличение затрат на социальные программы и оборону. Размер госдолга стал причиной напряженности в конгрессе. Обе партии схожи во мнении, что его необходимо сократить. Осталось только договориться о способах достижения цели. Здесь компромисса пока нет. Демократы настаивают на повышении налогов для богатых и корпораций, республиканцы – на сокращении госпрограмм, не связанных с обороной, и к отмене налоговых льгот.