В Латвии буря оставила без электричества 277 тысяч домохозяйств

Латвия столкнулась с масштабными последствиями бури с ураганным ветром и ливнями 22 августа, пишет ТАСС.

В результате непогоды без электричества остались порядка 277 000 домохозяйств. Сообщается о гибели одного человека в Елгаве – он пострадал при обрушении конструкций здания.

В Айзкраукльском районе в результате падения дерева травмирован местный житель, в Бауском – спасатель. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы, однако серьезные помехи чинят поваленные деревья и затопленные территории, затрудняющие доступ к поврежденным участкам электросети.

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