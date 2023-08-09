Дайан Сэйр: в Японии боятся называть виновника атомной бомбардировки Хиросимы

Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр дала интервью РИА Новости, где пояснила причины умалчивания японских политиков о том, кто является виновником бомбардировок Японии в 1945 году.

Дайан Сэйр говорит, что на траурной церемонии в парке Мира в Хиросиме, произносящие речь японские политики, а также генеральный секретарь ООН намеренно опустили тот факт, что атомные бомбы были сброшены Соединенными Штатами Америки. Причины умалчивания кандидат в сенат видит в страхе перед реакцией Штатов, после которой может последовать некое воздействие на страну. США имеет возможности влияния на Японию.

Также Сэйр подчеркивает, что ситуация в мире меняется. Америка теряет рычаги влияния в отношении многих стран. В пример она приводит лидеров африканских стран, которые начинают вести осознанно более смелую политику.

В августе 1945 года Соединенные Штаты Америки сбросили на города Хиросима и Нагасаки две атомные бомбы, в результате чего погибли 214 тысяч человек, а города были разрушены.