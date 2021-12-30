Что может спровоцировать «цунами заражений»? Глава ВОЗ обеспокоен

Мир может столкнуться с новой волной коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тедрос Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:

Прямо сейчас «дельта» и «омикрон» представляют собой двойную угрозу, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр. Я очень обеспокоен тем, что «омикрон», который распространяется быстрее других штаммов, циркулирует в то же время, что и «дельта». Это может спровоцировать «цунами заражений».