Что может спровоцировать «цунами заражений»? Глава ВОЗ обеспокоен

Мир может столкнуться с новой волной коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мир может столкнуться с новой волной коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тедрос Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:
Прямо сейчас «дельта» и «омикрон» представляют собой двойную угрозу, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр. Я очень обеспокоен тем, что «омикрон», который распространяется быстрее других штаммов, циркулирует в то же время, что и «дельта». Это может спровоцировать «цунами заражений».
В организации обеспокоены эпид-ситуацией. Глава организации также раскритиковал бустерную вакцинацию в богатых странах, так как это грозит нехваткой препаратов в бедных государствах. Напомним, в последние дни в Европе отмечается беспрецедентный рост заражений COVID-19. Многие страны вновь возвращаются к ковидным ограничениям и закрывают границы.