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Что может спровоцировать «цунами заражений»? Глава ВОЗ обеспокоен

30 декабря 2021 13:45
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Мир может столкнуться с новой волной коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что может спровоцировать «цунами заражений»? Глава ВОЗ обеспокоен-1

Тедрос Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:  
Прямо сейчас «дельта» и «омикрон» представляют собой двойную угрозу, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр. Я очень обеспокоен тем, что «омикрон», который распространяется быстрее других штаммов, циркулирует в то же время, что и «дельта». Это может спровоцировать «цунами заражений».  

Что может спровоцировать «цунами заражений»? Глава ВОЗ обеспокоен-4

В организации обеспокоены эпид-ситуацией. Глава организации также раскритиковал бустерную вакцинацию в богатых странах, так как это грозит нехваткой препаратов в бедных государствах. Напомним, в последние дни в Европе отмечается беспрецедентный рост заражений COVID-19. Многие страны вновь возвращаются к ковидным ограничениям и закрывают границы.  

# Коронавирус # Тедрос Гебреисус # Фотофакт

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