Число погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 53 человек, еще 62 человека получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Землетрясение силой 6,8 балла произошло в уезде Тингри, очаг располагался на глубине 10 км. Было зафиксировано 49 афтершоков, разрушено более тысячи зданий.

Более 1,5 тысяч специалистов ведут поисково-спасательные работы. Лидер КНР Си Цзиньпин отдал указание приложить все усилия, чтобы минимизировать количество жертв.