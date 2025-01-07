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Число погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 53 человек

07 января 2025 09:35
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Число погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 53 человек, еще 62 человека получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Число погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 53 человек-1

Фото: pixabay

Землетрясение силой 6,8 балла произошло в уезде Тингри, очаг располагался на глубине 10 км. Было зафиксировано 49 афтершоков, разрушено более тысячи зданий.

Более 1,5 тысяч специалистов ведут поисково-спасательные работы. Лидер КНР Си Цзиньпин отдал указание приложить все усилия, чтобы минимизировать количество жертв.

# Землетрясение # Китай # Си Цзиньпин

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