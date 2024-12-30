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Четыре человека погибли при торнадо в США

30 декабря 2024 07:30
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Американские СМИ сообщают о четырех погибших в результате мощных торнадо, которые обрушились на южные штаты США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Четыре человека погибли при торнадо в США-2

По данным национальной метеослужбы в регионе зафиксировано более 30 смерчей, которые оставили за собой разрушительные последствия. Сильно повреждены или полностью уничтожены около полутысячи домов. Из-за поваленных деревьев закрыты несколько шоссе. В аэропортах задержаны или отменены более 600 авиарейсов. По самым предварительным подсчетам ущерб от стихии превышает несколько десятков миллионов долларов.

# Новости США # Природные катаклизмы

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