Четыре человека погибли при торнадо в США

Американские СМИ сообщают о четырех погибших в результате мощных торнадо, которые обрушились на южные штаты США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным национальной метеослужбы в регионе зафиксировано более 30 смерчей, которые оставили за собой разрушительные последствия. Сильно повреждены или полностью уничтожены около полутысячи домов. Из-за поваленных деревьев закрыты несколько шоссе. В аэропортах задержаны или отменены более 600 авиарейсов. По самым предварительным подсчетам ущерб от стихии превышает несколько десятков миллионов долларов.