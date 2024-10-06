Чемпионат Франции. «Монако» одолел «Ренн», возглавив таблицу чемпионата

«Монако» обыграл «Ренн» в ходе матча 7-го тура футбольного чемпионата во Франции, пишет РИА Новости.

Футболисты встретились на поле 5 октября в Ренне. Гости в поединке оказались сильнее. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «монегасков».

Среди представителей «Монако» голами отличились Тило Керер (на 6-й минуте), Фоларин Балоган (на 22-й минуте). У «Ренн» гол забил Людовик Блас (на 11-й минуте).