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Церемония схождения Благодатного огня началась в Иерусалиме

04 мая 2024 10:39
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Внимание всего православного мира сейчас приковано к Иерусалиму. Там началась церемония схождения Благодатного огня. Чтобы увидеть это чудо, у храма Гроба Господня собрались тысячи паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония схождения Благодатного огня началась в Иерусалиме-1

Таинство происходит в Кувуклии – это часовня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, на которую когда-то было уложено тело Христа. От него исходит голубоватый свет, который затем поднимается вверх, образуя огненный столп. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет плохим предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придет конец миру. Но вот уже около 16 веков от Благодатного огня зажигаются две свечи, а уже от них – тысячи других. Частичку святого пламени развозят в разные уголки мира, в том числе в Беларусь. Ожидается что его доставят в Минск самолетом из Москвы завтра утром.

# Религия

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