Церемония схождения Благодатного огня началась в Иерусалиме

Таинство происходит в Кувуклии – это часовня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, на которую когда-то было уложено тело Христа. От него исходит голубоватый свет, который затем поднимается вверх, образуя огненный столп. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет плохим предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придет конец миру. Но вот уже около 16 веков от Благодатного огня зажигаются две свечи, а уже от них – тысячи других. Частичку святого пламени развозят в разные уголки мира, в том числе в Беларусь. Ожидается что его доставят в Минск самолетом из Москвы завтра утром.