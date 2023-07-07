Прямой эфир

Букмекеры США ставят на то, чей кокаин нашли в Белом доме

07 июля 2023 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обнаруженный в Белом доме белый порошок идентифицирован как кокаин. Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем этого пакета, сообщает телеканал Fox News, передает РИА Новости.

Две букмекерские конторы BetOnline и Sportsbetting также высказали похожие предсказания и шансы. Они ставят на Хантера Байдена с коэффициентами 1,7 и 2 соответственно, делая его главным подозреваемым.  Другие возможные владельцы включают актрису Анжелину Джоли с коэффициентом 14, а также уборщицу и агента секретной службы с коэффициентами 10 и 20. 

Расследование этого инцидента планируют завершить к следующей неделе, что сократит исходные ожидания продолжительности расследования на семь дней. 

Ранее Дональд Трамп высказал предположение, что найденный порошок был предназначен для Джо Байдена или его сына Хантера, однако он утверждал, что СМИ вскоре изменят свою версию событий и отнесут эту историю к нулю, утверждая, что там был аспирин, а не наркотик.

# Наркотики # Хантер Байден # Анджелина Джоли

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский сообщил об отказе Болгарии помогать Украине оружием
07 июля 2023 08:06

Зеленский сообщил об отказе Болгарии помогать Украине оружием

Антонов ответил на обвинения США о работе летчиков ВКС РФ в Сирии
07 июля 2023 08:02

Антонов ответил на обвинения США о работе летчиков ВКС РФ в Сирии

Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся отправить войска в Украину
07 июля 2023 07:41

Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся отправить войска в Украину