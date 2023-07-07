Букмекеры США ставят на то, чей кокаин нашли в Белом доме

Обнаруженный в Белом доме белый порошок идентифицирован как кокаин. Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем этого пакета, сообщает телеканал Fox News, передает РИА Новости.

Две букмекерские конторы BetOnline и Sportsbetting также высказали похожие предсказания и шансы. Они ставят на Хантера Байдена с коэффициентами 1,7 и 2 соответственно, делая его главным подозреваемым. Другие возможные владельцы включают актрису Анжелину Джоли с коэффициентом 14, а также уборщицу и агента секретной службы с коэффициентами 10 и 20.

Расследование этого инцидента планируют завершить к следующей неделе, что сократит исходные ожидания продолжительности расследования на семь дней.

Ранее Дональд Трамп высказал предположение, что найденный порошок был предназначен для Джо Байдена или его сына Хантера, однако он утверждал, что СМИ вскоре изменят свою версию событий и отнесут эту историю к нулю, утверждая, что там был аспирин, а не наркотик.