Новости Великобритании. Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет. Таким образом, ветеран Второй мировой войны стал самым пожилым дайвером в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.