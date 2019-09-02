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Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет

02 сентября 2019 12:19
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Новости Великобритании. Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет. Таким образом, ветеран Второй мировой войны стал самым пожилым дайвером в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет -1

Мужчина приехал из Великобритании на Кипр, чтобы опуститься к останкам парома «Зенобия», которые лежат на глубине 45 метров. Под водой мужчина провел почти час.

Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет -4

Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет -6

Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет -8

Британский аквалангист установил рекорд, погрузившись на морское дно в возрасте 96-ти лет -10

# Рекорды # Фотофакт

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