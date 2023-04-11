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Британские врачи требуют повышения зарплат

11 апреля 2023 12:08
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Новости Великобритании. Масштабная четырехдневная забастовка младших медиков началась в Британии. Врачи требуют повышения зарплат. Из-за этой акции система здравоохранения Королевства может столкнуться с серьезными проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские врачи требуют повышения зарплат-1

Она проходит в период пасхальных каникул, когда многие клиники и так испытывают нехватку врачей. Традиционно в это время медики уходят в отпуск. На данный момент уже отложено около 300 тысяч приемов и процедур. Необходимая медпомощь будет оказываться при неотложных и критических случаях. Национальная служба здравоохранения Англии настоятельно рекомендовала главе минздрава срочно начать переговоры с профсоюзами, чтобы как можно быстрее решить проблему.

# Забастовка # Фотофакт

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