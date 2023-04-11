Британские врачи требуют повышения зарплат

Она проходит в период пасхальных каникул, когда многие клиники и так испытывают нехватку врачей. Традиционно в это время медики уходят в отпуск. На данный момент уже отложено около 300 тысяч приемов и процедур. Необходимая медпомощь будет оказываться при неотложных и критических случаях. Национальная служба здравоохранения Англии настоятельно рекомендовала главе минздрава срочно начать переговоры с профсоюзами, чтобы как можно быстрее решить проблему.