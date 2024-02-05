Британская армия столкнулась с нехваткой личного состава

Они сообщают о сложностях в наборе и удержании военнослужащих и призывают создать лучшие условия для солдат. Отдельно специалисты подчеркнули важность развития промышленной базы. Кроме того, эксперты заявляют о необходимости быстрых реформ для увеличения боевой готовности. Комитет уверен, что только при наличии значительных инвестиций удастся изменить ситуацию в лучшую сторону. Иначе отток военнослужащих продолжится.