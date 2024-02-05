Прямой эфир

Британская армия столкнулась с нехваткой личного состава

05 февраля 2024 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нехватка личного состава омрачает перспективы британской армии. Проблему обозначили специалисты в докладе комитета обороны Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская армия столкнулась с нехваткой личного состава-1

Они сообщают о сложностях в наборе и удержании военнослужащих и призывают создать лучшие условия для солдат. Отдельно специалисты подчеркнули важность развития промышленной базы. Кроме того, эксперты заявляют о необходимости быстрых реформ для увеличения боевой готовности. Комитет уверен, что только при наличии значительных инвестиций удастся изменить ситуацию в лучшую сторону. Иначе отток военнослужащих продолжится.

# Вооруженные силы # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
Польские фермеры планируют заблокировать КПП на границе с Украиной
05 февраля 2024 07:54

Польские фермеры планируют заблокировать КПП на границе с Украиной

Зеленский заявил, что хочет заменить главкома ВСУ Валерия Залужного
05 февраля 2024 07:39

Зеленский заявил, что хочет заменить главкома ВСУ Валерия Залужного

Из-за сильного снегопада в Китае отменили более 200 авиарейсов
05 февраля 2024 07:30

Из-за сильного снегопада в Китае отменили более 200 авиарейсов