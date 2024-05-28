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Боррель: экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем

28 мая 2024 20:05
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Экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боррель: экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем-1

Он назвал сразу несколько областей, в которых преуспевает Поднебесная. Одна из них – это автопром. В связи с этим производство машин в Европе находится под угрозой разрушения мощностей, считает политик. Кроме того, порядка 80 % солнечных панелей, которые использует ЕС, также поставляются из Китая. Боррель недолго искал виновных в этой экономической зависимости. Он отметил, что Европа уступает Пекину в отдельных сферах, и обвинил в этом КНР. По словам политика, проблема в отношениях ЕС с республикой заключается во внутреннем дисбалансе китайской экономики. Поднебесная сокращает спрос внутри страны для обеспечения экспортных возможностей, считает глава европейской дипломатии. На деле Китай создает серьезную конкуренцию на рынке, выдержать которую готовы не все.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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