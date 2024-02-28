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Более половины поляков не хотят дальнейшего укрепления границы с Беларусью. Данные опроса

28 февраля 2024 10:37
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Поляки не хотят, чтобы граница с Беларусью еще сильнее укреплялась. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, большинство жителей страны убеждены, что нет необходимости устанавливать там минные поля. Добавим, что такие идеи озвучили власти Литвы, Латвии и Эстонии.

Более половины поляков не хотят дальнейшего укрепления границы с Беларусью. Данные опроса-1

В Польше исследование проводилось после того, как стало известно, что в парламенте прошли дебаты с участием военных, политиков и экспертов об укреплении безопасности восточной границы. Среди мер рассматривалось и ее минирование. Как выяснилось, более половины опрошенных, а именно 54 %, считают, что это излишне и только угрожает безопасности самих поляков. Противоположное мнение у чуть более 28 % респондентов.

Более половины поляков не хотят дальнейшего укрепления границы с Беларусью. Данные опроса-4

Тут стоит добавить, что Польша в свое время подписала договор, который запрещает ей применять противопехотные мины и владеть ими. Однако на вооружении армии есть боеприпасы, которые не подпадают под действие этой конвенции, что развязывает руки польским властям.

# Социологический опрос

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