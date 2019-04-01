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Более 6 миллионов подписей собрала петиция за отмену Brexit

01 апреля 2019 19:18
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Новости Великобритании. Об этом свидетельствуют данные сайта, где размещен документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 6 миллионов подписей собрала петиция за отмену Brexit-1

Несмотря на то, что ранее правительство Великобритании заявило, что петиция не станет основанием для отказа от Brexit, ввиду такого большого количества голосов высший законодательный орган Соединенного королевства вынужден провести по этому вопросу дебаты.

Более 6 миллионов подписей собрала петиция за отмену Brexit-4

Напоминаем, что ходатайство было опубликовано на сайте британского парламента 20 февраля. Оно получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, которые когда-либо там размещались.

# Brexit # Фотофакт

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