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Bloomberg: Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс 12 июля

10 июля 2023 13:37
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, приедет в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои осведомленные лица, передает РИА Новости. Пресс-секретарь Зеленского отказался комментировать эту информацию. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил телеканалу Sky News, что полной уверенности в участии Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе быть не может. Вместе с тем Киев заявил, что украинский лидер не поедет на саммит, если руководители стран Альянса не продемонстрируют смелость и не предложат Украине вступить в свои ряды.

Позже президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не видит сейчас единства в НАТО по вопросу приглашения Украины в блок.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Йенс Столтенберг

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