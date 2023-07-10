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В ЕК призвали не связывать членство Швеции в НАТО и вступление Турции в ЕС

10 июля 2023 13:22
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Согласно заявлению Европейской комиссии, присоединение Швеции к НАТО и прогресс интеграции Турции в Евросоюз не связаны между собой, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в понедельник, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после принятия страны в члены Европейского союза. Официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант отметила, что процессы присоединения не могут быть связаны, так как ЕС имеет четкий процесс присоединения со своим набором шагов. 

Еврокомиссия следит за прогрессом стран-кандидатов. Ожидается, что ежегодный обзор прогресса будет опубликован в октябре. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, а Хорватия последней вступила в 2013 году после десятилетнего процесса. Переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены с 2016 года. Генсек НАТО проведет встречу с участием Эрдогана и премьера Швеции в Вильнюсе, чтобы преодолеть препятствия на пути Швеции в Североатлантический альянс. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Альянс после событий в Украине в мае 2022 года. Финляндия уже стала членом НАТО, а заявка Швеции все еще ожидает одобрения.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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