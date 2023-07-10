Не менее 10 человек получили травмы во время забегов с быками в Испании

Новости Испании. Не менее 10 человек получили травмы во время забегов 10 июля с быками в испанской Памплоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин. Он стартовал 6 июля и продлится всего неделю. Желающих испытать себя – тысячи, в основном местные жители. Забеги проходят каждый день. Популярность фестиваля не угасает, несмотря на его опасность. Только в 2023 году за время мероприятия пострадали уже не менее 15 человек, и это только после половины забегов. Некоторые получают проникающие ранения, нередко у пострадавших встречаются ушибы и ссадины.