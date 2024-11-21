Bloomberg: администрация Байдена хочет списать долг Украины в 4,65 млрд долларов

Действующий президент США Джо Байден планирует аннулировать долги Киева в размере 4,65 миллиарда американских долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Администрация Байдена, которая должна в скором времени уйти, сообщила конгрессу США о планах по списанию части долга Киева – 4,65 миллиарда долларов. Общая сумма долга – 9 миллиардов долларов, полученные властями Киева в рамках дополнительной финансовой помощи, направленной на потребности национальной безопасности Украины, в размере 60 миллиардов долларов.