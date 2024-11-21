На аукционе Sothebyʼs за 6 млн долларов продан банан, приклеенный скотчем к стене

Инсталляция художника-концептуалиста из Италии Маурицио Каттелана продана за 6,2 млн долларов США, пишет ТАСС.

Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's. Инсталляция «Комедиант» – банан, который прикреплен к стене клейкой лентой. Впервые публике произведение было представлено в 2019 году в Майами-Бич. Однако из-за большого количества посетителей, с которыми сложно было справиться охране галереи, экспонат стал недоступен для публичного показа.

Инсталляцию купил коллекционер из КНР, являющийся основателем блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. Обладателю «Комедианта» будет передан сертификат о подлинности от автора предмета искусства, а также инструкция по замене банана, когда тот испортится.