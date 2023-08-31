Битва томатами за 30 тысяч евро. Вот каким было традиционное помидорное побоище в Испании

О старте побоища сообщает специальный сигнал, после него можно брать игру в свои руки. Традиционно участники в белых футболках. На них красный сок томатов виден особенно хорошо.

Праздник проходит уже в 78-й раз. Однако в 2023 году он обошелся властям дороже обычного. Закупочная стоимость томатов составила 30 тысяч евро. Еще годом ранее за тот же объем пришлось бы заплатить всего 15 тысяч.