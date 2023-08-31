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Битва томатами за 30 тысяч евро. Вот каким было традиционное помидорное побоище в Испании

31 августа 2023 12:15
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Новости Испании. Испанцы поучаствовали в битве томатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Битва томатами за 30 тысяч евро. Вот каким было традиционное помидорное побоище в Испании-1

О старте побоища сообщает специальный сигнал, после него можно брать игру в свои руки. Традиционно участники в белых футболках. На них красный сок томатов виден особенно хорошо.

Битва томатами за 30 тысяч евро. Вот каким было традиционное помидорное побоище в Испании-4

Праздник проходит уже в 78-й раз. Однако в 2023 году он обошелся властям дороже обычного. Закупочная стоимость томатов составила 30 тысяч евро. Еще годом ранее за тот же объем пришлось бы заплатить всего 15 тысяч.

# Праздники # Новости Испании # Фотофакт

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