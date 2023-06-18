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Биньямин Нетаньяху заявил, что предпримет «активные шаги» по судебной реформе

18 июня 2023 14:31
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Новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпримет «активные шаги» по судебной реформе. На это повлияли, цитата, месяцы бесполезных переговоров о компромиссе с политической оппозицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Биньямин Нетаньяху заявил, что предпримет «активные шаги» по судебной реформе-1

Какие конкретно шаги предпримет израильский политик, пока непонятно. Напомним, судебная реформа Нетаньяху вызвала волну протестов по всей стране. Демонстрации начались еще в марте 2023 года. По мнению активистов, предложенная премьером судебная реформа подрывает демократию в стране и наделяет правительство еще большей властью. 

# Протесты # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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