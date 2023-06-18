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У берегов Филиппин загорелся паром со 120 людьми на борту

18 июня 2023 11:37
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Новости Филиппин. В море у берегов Филиппин загорелся паром. На борту судна находились 120 пассажиров и членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Филиппин загорелся паром со 120 людьми на борту-1

В тушении пожара был задействован корабль береговой охраны. К счастью, всех удалось спасти, пострадавших нет. Однако полиции еще предстоит выяснить причину возгорания. Отметим, что государство Филиппины, состоящее из более чем семи тысяч островов, считается одним из самых небезопасных мест, поскольку в море отправляют старые корабли и зачастую сильно переполненные.

# Пожар # Новости Австрии # Фотофакт

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