У берегов Филиппин загорелся паром со 120 людьми на борту

Новости Филиппин. В море у берегов Филиппин загорелся паром. На борту судна находились 120 пассажиров и членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении пожара был задействован корабль береговой охраны. К счастью, всех удалось спасти, пострадавших нет. Однако полиции еще предстоит выяснить причину возгорания. Отметим, что государство Филиппины, состоящее из более чем семи тысяч островов, считается одним из самых небезопасных мест, поскольку в море отправляют старые корабли и зачастую сильно переполненные.