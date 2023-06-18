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Всемирный банк прогнозирует падение глобального потенциального роста ВВП

18 июня 2023 11:36
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В экономике может наступить «потерянное десятилетие». Всемирный банк прогнозирует падение глобального потенциального роста ВВП уже в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк прогнозирует падение глобального потенциального роста ВВП-1

Чтобы избежать катастрофы, специалисты призывают страны повышать производительность и стимулировать инвестиции. О тревожной ситуации в мировой экономике говорят и другие глобальные финансовые организации. Например, глава Международного валютного фонда заявила об усиление рисков для финансовой стабильности из-за повышения ставок. Поскольку такая тактика неизбежно приведет к кризису.

# Экономический кризис

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