В экономике может наступить «потерянное десятилетие». Всемирный банк прогнозирует падение глобального потенциального роста ВВП уже в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы избежать катастрофы, специалисты призывают страны повышать производительность и стимулировать инвестиции. О тревожной ситуации в мировой экономике говорят и другие глобальные финансовые организации. Например, глава Международного валютного фонда заявила об усиление рисков для финансовой стабильности из-за повышения ставок. Поскольку такая тактика неизбежно приведет к кризису.