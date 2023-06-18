В США произошла стрельба на музыкальном фестивале электронной музыки

Новости США. Два человека погибли. Еще пятеро ранены. На музыкальном фестивале электронной музыки в Вашингтоне произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Два человека погибли. Еще пятеро ранены. На музыкальном фестивале электронной музыки в Вашингтоне произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь открыл неизвестный мужчина. Сейчас он задержан. Полиции предстоит выяснить мотив нападения. При этом, как сообщают организаторы фестиваля, последующие мероприятия пройдут по запланированному расписанию. А участникам и гостям больше ничего не угрожает.
Еще одна стрельба произошла в штате Иллинойс. В результате погиб один человек и около 30 пострадали. Дополнительной информации на данный момент нет.