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В США произошла стрельба на музыкальном фестивале электронной музыки

18 июня 2023 14:29
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Новости США. Два человека погибли. Еще пятеро ранены. На музыкальном фестивале электронной музыки в Вашингтоне произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США произошла стрельба на музыкальном фестивале электронной музыки-1

Огонь открыл неизвестный мужчина. Сейчас он задержан. Полиции предстоит выяснить мотив нападения. При этом, как сообщают организаторы фестиваля, последующие мероприятия пройдут по запланированному расписанию. А участникам и гостям больше ничего не угрожает.

В США произошла стрельба на музыкальном фестивале электронной музыки-4

Еще одна стрельба произошла в штате Иллинойс. В результате погиб один человек и около 30 пострадали. Дополнительной информации на данный момент нет.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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