Без зарплаты и чаевых. В Дубае появилось кафе, где весь персонал состоит из роботов

Новости ОАЭ. В Дубае появилось кафе, где весь обслуживающий персонал состоит из роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. В Дубае появилось кафе, где весь обслуживающий персонал состоит из роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они и официанты, и бармены, и даже повара. А робот-курьер доставит заказ тем, кто решил поесть дома или на отдыхе в парке. Таким послушным и некапризным персоналом – а главное, работающим без зарплаты – уже заинтересовались в других странах.
Людям, наверное, пора начать волноваться. Хотя местные разработчики уверены, что роботы сделают их жизнь более комфортной. Они берут на себя самые утомительные ежедневные заботы, оставляя больше досуга их владельцам.