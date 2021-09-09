Без зарплаты и чаевых. В Дубае появилось кафе, где весь персонал состоит из роботов

Новости ОАЭ. В Дубае появилось кафе, где весь обслуживающий персонал состоит из роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они и официанты, и бармены, и даже повара. А робот-курьер доставит заказ тем, кто решил поесть дома или на отдыхе в парке. Таким послушным и некапризным персоналом – а главное, работающим без зарплаты – уже заинтересовались в других странах.