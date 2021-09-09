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Без зарплаты и чаевых. В Дубае появилось кафе, где весь персонал состоит из роботов

09 сентября 2021 10:11
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Новости ОАЭ. В Дубае появилось кафе, где весь обслуживающий персонал состоит из роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без зарплаты и чаевых. В Дубае появилось кафе, где весь персонал состоит из роботов-1

Они и официанты, и бармены, и даже повара. А робот-курьер доставит заказ тем, кто решил поесть дома или на отдыхе в парке. Таким послушным и некапризным персоналом – а главное, работающим без зарплаты – уже заинтересовались в других странах.

Без зарплаты и чаевых. В Дубае появилось кафе, где весь персонал состоит из роботов-4

Людям, наверное, пора начать волноваться. Хотя местные разработчики уверены, что роботы сделают их жизнь более комфортной. Они берут на себя самые утомительные ежедневные заботы, оставляя больше досуга их владельцам.

# Роботы # Фотофакт

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