Следующий проект Варшавы – ужесточение контроля и проверок на белорусском направлении. Введен так называемый «бестоварный выезд» и запрет на въезд на своем автомобиле в Польшу, также планируется ограничить железнодорожный транзит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для чего Польше обострение на белорусской границе – в нашем следующем сюжете.

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне Польша потребовала от Альянса разместить иностранных полицейских для охраны польско-белорусской границы. В усиление, по мнению Варшавы, должны были стать силовики из Италии, Греции и Испании – стран, через которые проходит южный маршрут нелегальной миграции. Однако ожидаемо получили отказ. Польша никак не помогала странам Юга во время миграционного кризиса на острове Лампедуза – она отказалась принимать мигрантов и посылать туда свой контингент.

В результате было решено задействовать план «Б» – если не получается охранять, нужно закрыть. На днях государственные СМИ Польши разместили соцопрос, где якобы более 70 % поляков согласны с предложением закрыть железнодорожный переход с Беларусью – и называют это эффективной формой давления. Речь идет о железнодорожном вокзале на погранпереходе в Тересполе, который польская сторона давно обещает заблокировать.

Наиболее вероятная причина нынешнего обострения в том, что Польша две недели назад неудачно пыталась убедить Китай оказать давление на Беларусь.